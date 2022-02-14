Голкипер Маркстрем стал первой звездой недели в НХЛ

Голкипер «Калгари» Якуб Маркстрем был выбран первой звездой прошедшей игровой недели НХЛ. Он выиграл три матча, отражая 95,9 процента бросков и показав коэффициент надежности 1,33.

Второй звездой стал форвард «Коламбуса» Патрик Лайне. Финн набрал 6 (3+3) очков в 3 играх.

Третьей звездой назван нападающий «Нью-Джерси» Нико Хишир. Молодой швейцарец забросил 5 шайб и сделал 1 результативную передачу в 4 встречах.