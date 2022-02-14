Антон Худобин — о завершении карьеры Раском: «Ты научил меня улыбаться»

Российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отреагировал на новость о том, что бывший партнер по «Бостону» Туукка Раск объявил о завершении карьеры.

«Туукка, я опоздал, потому что не могу в это поверить. Ты научил меня улыбаться, — написал Худобин в Instagram. — Забудь о хоккее. Мне всегда было весело играть с тобой. Я знаю, что прямо сейчас ты начинаешь чудесное путешествие. Звони мне всякий раз, когда у тебя появится какой-либо вопрос или понадобится помощь».

В общей сложности Раск сыграл 564 матча в НХЛ, одержав 308 побед, пропуская в среднем 2,28 шайбы за игру и отражая 92,1% бросков. Финский 34-летний вратарь занимает первое место в истории «Брюинз» по количеству побед и второе по играм на ноль (52). В составе «Бостона» в 2011 году Раск завоевал Кубок Стэнли.

«Что касается Зала хоккейной славы, то я надеюсь, что мне позвонят и сообщат об этом заранее. Мне нужно многое им рассказать. Я рад, что ты прислушался ко мне и согласился ловить шайбы, которые летели в твою сторону!» — пошутил российский вратарь, который выступал за «Брюинз» вместе с Раском на протяжении четырех сезонов.