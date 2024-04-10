Вратарь «Бостона» — о лакросс-голе Свечникова: «Я просто не мог поверить в это»

Голкипер «Бостона» Джереми Суэймен прокомментировал пропущенную шайбу от нападающего Андрея Свечникова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:1). Россиянин оформил лакросс-гол.

«Он так хорош в этом. Я просто не мог поверить. Это было моей целью — никогда не пропускать лакросс-гол, но сегодня эту цель смыли в унитаз», — приводит слова Суэймена NESN.

В текущем сезоне 24-летний Свечников провел 57 матчей, в которых набрал 49 (19+30) очков.

«Каролина» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 107 очков в 79 играх. 13 апреля «ураганы» встретятся с «Сент-Луисом». Начало — в 03.00 мск.