Артюхин назначен про-скаутом «Вегаса»

Как стало известно «СЭ», известный в прошлом нападающий Евгений Артюхин стал про-скаутом «Вегаса».

В текущем сезоне «Вегас» набрал 92 очка за 77 матчей и располагается на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

У Артюхина был опыт выступления в НХЛ — в североамериканской лиге он играл за «Тампу», «Анахайм» и «Атланту». Последним его клубом был «Нефтехимик», где форвард провел сезон-2021/22.

В августе 2023 года 41-летний Артюхин отмечал, что готов продолжить карьеру в качестве тренера.