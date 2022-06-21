Голкипер «Аризоны» Просветов назвал Шестеркина основным претендентом на «Везину»

Голкипер «Аризоны» Иван Просветов заявил, что вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин обязан получить «Везина Трофи» по итогам сезона.

— Получение Игорем Шестеркиным «Везины Трофи» вопрос решенный?

— Он, скорее всего, получит «Везину», потому что конкуренты очень далеко от него. 95%, что этот трофей отдадут ему. Теоретически 5% поставлю на Якоба Марстрема и Юусе Сароса просто в силу их лет, по совокупности заслуг. Но я не особо верю в такое решение. Это будет на уровне маразма. Шестеркин провел просто потрясающий сезон. Такой процент сейвов, конечно! Это очень достойно. Он нашел себя, вошел в систему игры «Рейнджерс», подтаскивает их очень сильно. Видно, что он стабилен, придерживается своей системы, — цитируют Просветова «Известия».

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Ранее ее обладателями становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.