Подколзин: «Я рад, что Кузьменко присоединился к «Ванкуверу»

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин прокомментировал появление в клубе еще одного игрока из России — форварда Андрея Кузьменко.

«Я рад, что Андрей присоединился к нашей команде. Мы уже играли вместе, я отлично знаю его возможности. Это отличный игрок», — приводит слова Подколзина журналист Рик Даливал в Twitter.

Вчера, 20 июня, стало известно, что Кузьменко подписал предварительный контракт с «Ванкувером».

В сезоне-2021/22 форвард выступал за СКА. Хоккеист набрал 53 (20+33) очка в 45 матчах минувшего регулярного чемпионата КХЛ, в Кубке Гагарина-2022 у него 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Кузьменко покинул СКА на правах свободного агента 30 апреля 2022 года.