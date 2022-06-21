Каменский заявил, что Кучерова рано называть великим игроком

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Каменский заявил, что форварда «Тампы» Никиту Кучерова рано называть великим игроком.

По словам олимпийского чемпиона, величие определяется после завершения карьеры.

«Что касается Кучерова, то я считаю, что он установил большое достижение. Никита год за годом подтверждает свой высокий статус игрока, мастера, ведущего игрока лиги. Чтобы говорить о величии, нужно отыграть как можно дольше, каждый сезон подтверждать свое мастерство. Является ли хоккеист великим или нет, определяется уже после завершения карьеры», — цитирует Каменского ТАСС.

Кучеров был признан второй звездой третьего матча финала плей-офф НХЛ против «Колорадо» (6:2).

29-летний россиянин вышел на первое место по матчам с двумя или более очками в финалах плей-офф НХЛ среди действующих игроков.