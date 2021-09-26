Голкипер «Анахайма»: «Чувствую себя не в своей тарелке, всем надоело проигрывать»

Голкипер «Анахайма» Джон Гибсон высказался по поводу положения клуба. В последние три сезона «Дакс» не выходили в плей-офф.

«Мне не хочется проигрывать. Я здесь для того, чтобы побеждать. Мы придерживаемся нашего плана, сейчас идет перестройка, но все устали от неудач. Надеюсь, что в этом году мы сможем хорошо стартовать и изменить ситуацию. Спросите любого в нашей раздевалке, всем надоело проигрывать.

Чувствую себя не в своей тарелке, надоело видеть то, что мы идем последними в дивизионе и завершаем сезон за три месяца до его фактического окончания», — приводит слова Гибсона сайт НХЛ.