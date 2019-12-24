Гол Гаврикова принес «Коламбусу» победу над «Айлендерс»

«Коламбус» на выезде переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Автором победной шайбы стал российский защитник Владислав Гавриков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Коламбус» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Ли — 11 (Барзал, Эберле), 6:17 — 1:0. Стенлунд — 2 (бол., Веренски), 26:18 — 1:1. Гербе — 1 (Веннберг), 29:34 — 1:2. Барзал — 16 (Бойчак, Эберле), 33:40 — 2:2. Гавриков — 4 (Тексье, Дюбуа), 56:31 — 2:3.

Вратари: Грайсс (58:33) — Корписало.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (9+17+11) — 35 (13+17+5).

Наши: — - Гавриков (21.21/3/0).

24 декабря. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.