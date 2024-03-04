«Лос-Анджелес» победил «Нью-Джерси», Гавриков сделал результативную передачу

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев сделал хет-трик Филлип Дано, по одному голу у Кевина Фиалы и Алекса Лаферрье. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков сделал результативную передачу.

Единственную шайбу гостей забросил Тимо Майер.

«Лос-Анджелес» занимает седьмое место в таблице Западной конференции с 72 очками в 60 матчах.

«Нью-Джерси» идет на 11-й строчке «Востока» с 64 очками в 61 игре.