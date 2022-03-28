Жамнов отреагировал на хет-трик Малкина в матче НХЛ с «Детройтом»

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал хет-трик нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (11:2).

«Он молодец, надо отдать ему должное, — приводит слова Жамнова «Чемпионат». — У Малкина была тяжелая травма, понятно, что нужно время на восстановление, это не быстрый процесс. Но тот факт, что Евгений продолжает играть и показывает свой высокий уровень — это хорошо. Он большой мастер, надеемся, что и в дальнейшем будет выступать на своем высоком уровне».

Отметим, что для 35-летнего россиянина хет-трик во встрече с «Детройтом» стал первым с 2018 года. Также в прошедшей игре нападающий отметился результативной передачей.

Таким образом, Малкин набрал 1136 (440+696) очков в 970 матчах НХЛ и вышел на десятое место среди лучших европейских бомбардиров лиги, обогнав словака Мариана Хоссу (1134 очка).

Лидером среди европейцев является чех Яромир Ягр, который набрал 1921 (766+1155) очко в 1733 матчах.