Каменский о хет-трике Малкина: «Психологически это очень важно, все травмы забудутся»

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с «СЭ» прокомментировал хет-трик российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (11:2).

«Женю в последнее время преследовали травмы, но у него хоккейный характер, работал и шел к этому. Дай бог, чтобы травм больше не было. Он однозначно один из лучших игроков российского хоккея. Очень радует, что он восстановился и показывает тот хоккей, который от него все привыкли видеть. Хорошие результаты всегда подстегивают, так что психологически этот хет-трик очень важен для Малкина. Забудутся травмы и все остальное, он так и будет продолжать. Талант и желание у Жени огромнейшее, я его знаю лично. Поздравляю и — так держать!» — сказал Каменский «СЭ».

Россиянин оформил свой первый хет-трик с 2018 года и был признан первой звездой игрового дня НХЛ.