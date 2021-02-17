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Главный тренер «Рейнджерс» отметил игру Бучневича

02:15
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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил игру нападающего Павла Бучневича в нынешнем сезоне.

«Думаю, он был нашим лучшим форвардом на протяжении 7-8 матчей, — приводит слова тренера New York Post. — Он стабильно давал результат.

В последнее время его показатели стали чуть хуже. Он и сам недоволен, что может негативно сказываться на других аспектах игры. Нам нужно вернуть ему прежний настрой».

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин набрал 8 (3+5) очков в 13 матчах.

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