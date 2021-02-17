Тротц: «Сорокину нужно набираться уверенности»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц признался, что голкипер Илья Сорокин пока не может рассчитывать на большое количество игрового времени.

«Ему нужно набираться уверенности, — приводит слова Тротца Newsday. — Но с игровой практикой пока тяжело. У нас не было предсезонных матчей. А Сорокин приехал в новую лигу. Стиль игры в НХЛ отличается от КХЛ. Ему приходится учиться на своих ошибках».

25-летний Сорокин провел в нынешнем сезоне 3 матча в НХЛ. Он отражает в среднем 87,1 процент бросков, коэффициент надежности — 3,65.