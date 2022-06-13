Главный тренер «Рейнджерс» объяснил решение оставить нападающего Какко в запасе

Главный тренер «Рейнджерс» заявил, что нападающий Какко пропустил решающий матч против «Тампы» по игровым причинам

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан объяснил решение оставить нападающего Каапо Какко в запасе на шестой матче серии финала Западной конференции против «Тампы».

«Я просто хотел выиграть матч. Поэтому принял такое решение.

Мне нравится игра Какко. И я уверен, что он будет играть важную роль в следующем сезоне. Как и Алексис Лафренье», — цитирует Галлана журналист Дэн Розен в Twitter.

«Лайтнинг» одержали победу со счетом 2:1 и выиграли серию — 4-2.