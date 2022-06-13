Голкипер Гибсон готов к обмену из «Анахайма»

Голкипер Джон Гибсон готов к обмену из «Анахайма». 28-летний вратарь считает, что переход в другой клуб положительно скажется на его карьере, пишет журналист Ник Альберга.

Контракт Гибсона с кэпхитом в 6,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27. Он может предоставить список из 10 клубов, в которые «Дакс» не будут иметь права его обменять.

Гибсон провел всю свою карьеру в составе «Анахайма». Клуб выбрал его на драфте-2011 под общим 39-м номером во втором раунде.

В составе сборной США голкипер выигрывал молодежный чемпионат мира в 2013 году.