Бывший нападающий «Трактора» подписал контракт с «Колорадо»

Бывший форвард «Трактора» Лукаш Седлак продолжит карьеру в «Колорадо». Годичный контракт вступит в силу в следующем сезоне, сообщает сайт «Эвеланш».

Седлак уже имеет опыт выступления в НХЛ, где играл за «Коламбус». Всего он провел в лиге 162 матча и набрал 27 (15+12) очков.

После этого Седлак переехал в КХЛ, где провел в составе «Трактора» три последних сезона. В общей сложности на его счету в лиге 164 матча и 121 (57+64) результативный балл.

Напомним, что «Колорадо» вышло в финал плей-офф НХЛ в этом сезоне, где сыграет с «Тампой».