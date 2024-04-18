Тренер «Питтсбурга»: «Горжусь командой, несмотря на непопадание в плей-офф»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил результаты команды в сезоне-2023/24.

«Я горжусь этой командой. Они никогда не искали оправданий. «Питтсбург» снова включился в борьбу, чтобы дать себе шанс на плей-офф», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» матчем с «Айлендерс» (4:5) завершил регулярный чемпионат НХЛ. «Пингвины» заняли десятое место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.