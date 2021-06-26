Главный тренер «Монреаля» сможет вернуться на скамейку к третьему матчу серии против «Тампы»

Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм, сдавший положительный тест на COVID-19, заявил, что должен быть отбыть 14-дневный карантин, сообщает журналист Эрик Энджелс.

Он сможет вернуться на скамейку к третьему матчу финала Кубка Стэнли против «Тампы».

Первый матч решающей серии пройдет в ночь на 29 июня в Тампе.

«Тампа» и «Монреаль» впервые встретятся в финале Кубка Стэнли. Команды трижды играли друг с другом в рамках плей-офф. «Тампа» одержала две победы во втором раунде — в победном для себя розыгрыше Кубка Стэнли 2004 года (4-0), а также в сезоне-2014/15 (4-2). «Монреаль» выиграл в первом раунде плей-офф 2014 года (4-0).