Главный тренер «Монреаля» сможет вернуться на скамейку к третьему матчу серии против «Тампы»
19:14
Главный тренер «Монреаля» Доминик Дюшарм, сдавший положительный тест на COVID-19, заявил, что должен быть отбыть 14-дневный карантин, сообщает журналист Эрик Энджелс.
Он сможет вернуться на скамейку к третьему матчу финала Кубка Стэнли против «Тампы».
Первый матч решающей серии пройдет в ночь на 29 июня в Тампе.
«Тампа» и «Монреаль» впервые встретятся в финале Кубка Стэнли. Команды трижды играли друг с другом в рамках плей-офф. «Тампа» одержала две победы во втором раунде — в победном для себя розыгрыше Кубка Стэнли 2004 года (4-0), а также в сезоне-2014/15 (4-2). «Монреаль» выиграл в первом раунде плей-офф 2014 года (4-0).
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