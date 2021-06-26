Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник «Вегаса» Мартинес заканчивал серию с «Монреалем» с серьезной травмой ноги

22:38
Теги:

Защитник «Вегаса» Алек Мартинес признался, что доигрывал серию плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаля» с серьезной травмой ноги. Он признался, что даже не мог передвигаться без чужой помощи после матчей.

«Приходилось передвигаться на каталке. Нужно отдать должное нашему медицинскому штабу. Они находили способы подвести меня к играм», — приводит слова Мартинеса в Twitter журналист Джесси Грейнджер.

В ночь на пятницу «Монреаль» обыграл «Вегас» (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Канадский клуб выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.

Читайте также

Первый тайм матча Италия — Австрия завершился нулевой ничьей
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Челябинске 11-12 сентября
Джиган сообщил, что его бой с Емельяненко состоится 4 ноября
«Если у Родниной или Фетисова обнаружат двойное гражданство, им придется сдать мандат»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей