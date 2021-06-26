Защитник «Вегаса» Мартинес заканчивал серию с «Монреалем» с серьезной травмой ноги
22:38
Защитник «Вегаса» Алек Мартинес признался, что доигрывал серию плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаля» с серьезной травмой ноги. Он признался, что даже не мог передвигаться без чужой помощи после матчей.
«Приходилось передвигаться на каталке. Нужно отдать должное нашему медицинскому штабу. Они находили способы подвести меня к играм», — приводит слова Мартинеса в Twitter журналист Джесси Грейнджер.
В ночь на пятницу «Монреаль» обыграл «Вегас» (3:2 ОТ) в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Канадский клуб выиграл серию до четырех побед со счетом 4-2 и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли.
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