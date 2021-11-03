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«Еще приятнее видеть, как за него радуются партнеры». Тренер «Миннесоты» поздравил Капризова с первым голом в сезоне

08:08
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон поздравил нападающего Кирилла Капризова, который в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:4 ОТ) забросил первую шайбу в сезоне.

«Кажется, он сказал моим помощникам, что чувствует себя так, будто забил вообще первый гол за карьеру. Он очень рад, что удалось прервать эту голевую засуху. Но еще приятнее видеть, как за него радуются партнеры», — приводит слова Эвансона AP.

Россиянин в этой встрече стал автором победной шайбы в овертайме, которая стала для него первой в сезоне-2021/22. Также Капризов отличился результативной передачей.

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Иван Шитик все материалы автора
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