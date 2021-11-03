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Нападающий «Монреаля» избежал серьезной травмы в матче с «Детройтом»

08:03
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Нападающий «Монреаля» Джонатан Друэн попал в больницу после попадания шайбы в голову в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:0). Однако хоккеист избежал серьезной травмы и уже вернулся в расположение команды, сообщает TSN.

В этом сезоне Друэн сыграл в 11 матчах, забросил 2 шайбы и сделал 5 голевых передач. Его показатель полезности «-5».

В следующем матче в четверг «Монреаль» сыграет против «Айлендерс». Участие Друэна в этой встрече остается под вопросом.

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Иван Шитик все материалы автора
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