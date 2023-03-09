Главный тренер «Миннесоты» надеется, что травма Капризова окажется несерьезной

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал травму нападающего Кирилла Капризова, которую форвард получил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:2).

Капризов получил повреждение в третьем периоде после столкновения с защитником «Джетс» Логаном Стэнли.

«Я еще не видел Кирилла, поэтому пока не знаю, насколько все серьезно. По крайней мере он смог сам покинуть площадку. Думаю, это позитивный знак», — сказал в послематчевом интервью Эвансон.

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах.