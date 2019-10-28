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Главный тренер «Лос-Анджелеса»: «Очень хороший матч Прохоркина»

05:36
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Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан прокомментировал первый матч Николая Прохоркина за «Кингз». «Короли» уступили «Чикаго» (1:5)

— Очень хороший матч в его исполнении. Внутри него горел огонек. Он неплохо проявил себя как в атаке, так и в обороне. И никого не боялся. Это хороший знак как для него, так и для нас, — сказал тренер.

На счету форварда 3 броска в створ и 4 силовых приема за 14.28 на льду. В его активе 57% выигранных вбрасываний

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