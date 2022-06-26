Главный тренер «Колорадо» рассказал о состоянии Ничушкина перед шестым матчем серии против «Тампы»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар рассказал о состоянии нападающего Валерия Ничушкина перед шестым матчем серии финала Кубка Стэнли против «Тампы».

«Надеемся, что он сможет сегодня сыграть», — цитирует тренера The Athletic.

Российский нападающий получил повреждение в состоявшемся в ночь на субботу пятом поединке финальной серии Кубка Стэнли против «Тампы».

В пятом матче россиянин провел на площадке 20 минут и 38 секунд, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей.

Шестой поединок в серии, в которой «Колорадо» обыгрывают «Тампу» со счетом 3-2, начнется в 03.00 по московскому времени в понедельник, 27 июня.