Генеральный менеджер «Бостона» продлит контракт с клубом

Генеральный менеджер «Бостона» Дон Суини продлит контракт с клубом. Он подпишет новое соглашение сроком на три года, сообщает Boston Hockey Now.

Суини занял пост генерального менеджера «Мишек» в апреле 2015 года. На этом посту он сменил Питера Чиарелли.

По итогам сезона-2018/19 он был признан лучшим генеральным менеджером НХЛ. Тогда «Бостон» дошел до финала Кубка Стэнли, в котором проиграл «Сент-Луису».