Американские болельщики в бешенстве и призывают не пускать Овечкина обратно в США после матча за «Динамо»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в товарищеском матче в составе футбольного «Динамо».

Он вывел команду на поле с капитанской повязкой на матч против команды блогеров «Амкал» (5:0) и стал автором победного мяча в этой встрече.

Однако болельщики в Северной Америке негативно восприняли дебют Овечкина в футболе.

Marz Nova: «Абсолютно омерзительно, я потерял к нему всякое уважение».

Kamloops: «Я думал, что в Россию запрещено въезжать. Как он вообще попал домой?»

Malcolm Lawrence: «Просто не пускайте его обратно в США».

El Punitor: «Так-так, Овечкин вернулся в Россию. Пусть там и остается».

Ранее Овечкин поблагодарил «Динамо» за то, что они осуществили его мечту сыграть за футбольный клуб.