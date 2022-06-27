Кадри ждал победу в Кубке Стэнли 6 лет

Форвард «Колорадо» Назем Кадри стал обладателем Кубка Стэнли-2022.

При этом в соцсетях вспомнили его пост в Twitter от 12 июня 2016 года — в этот день завершился регулярный сезон НХЛ-2015/16, по итогам которого «Торонто», за который тогда выступал хоккеист, не смог выйти в плей-офф. Кадри написал «Однажды», намекая на то, что когда-нибудь станет обладателем Кубка Стэнли.

Dreams coming true ? pic.twitter.com/c6EzDBQ92Z — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) June 27, 2022

В минувшем плей-офф 31-летний канадец провел 16 матчей, в которых набрал 15 (7+8) очков. В том числе он забросил победную шайбу в овертайме четвертого матча финальной серии.