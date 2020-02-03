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Главный тренер «Каролины»: «Завершающий бросок Свечникова — это просто нечто»

10:25
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Главный тренер «Каролины» Род Бринд'Амор высоко оценил индивидуальное мастерство нападающего Андрея Свечникова в моменте, когда россиянин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:3 ОТ).

— Можно сказать, то он прошел через всю площадку, — цитирует тренера официальный сайт НХЛ. — Не знаю, как много игроков способны на такое. Казалось, что его выжимают в край, но он смог прорваться к воротам. Ну а завершающий бросок — это просто нечто.

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