Ламберт — об игре Сорокина в матче с «Миннесотой»: «Его просто расстреливали»

Главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт прокомментировал замену российского голкипера Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (0:5). Он был заменен после второго периода при счете 0:3.

«Его просто расстреливали. Я думаю, что он сделал свою работу настолько хорошо, насколько мог. Мне просто не понравилась наша игра. С самого начала мы не были на 100 процентов настроены на правильную игру, и по ходу матча все пошло как снежный ком», — приводит слова Ламберта сайт НХЛ.

28-летний Сорокин в текущем сезоне сыграл за «Айлендерс» 31 матч, его процент отраженных бросков составляет 90,9 процента при коэффиценте надежности 3,18.