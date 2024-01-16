Флери — о выходе на чистое второе место по победам в истории НХЛ: «Наконец-то»

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери прокомментировал то, что вышел на чистое второе место по победам за карьеру в НХЛ. 16 декабря он вместе с командой обыграл «Айлендерс» со счетом 5:0.

«Наконец-то, правда ведь? В последнее время нам приходилось немного тяжело. Мы должны были сделать это немного раньше. Но я думаю, все знают, что мы стараемся работать изо всех сил и пытаемся выигрывать матчи, вновь прокладываем путь к победам, и сегодня это была отличная игра против хорошей команды, и мы одержали победу», — приводит слова Флери сайт НХЛ.

На счету 39-летнего вратаря 552 победы в НХЛ. Он обошел Патрика Руа (551) по этому показателю.

В текущем сезоне Флери сыграл 22 матча за «Миннесоту», в которых отражал 89,7 процента бросков в среднем за игру при коэффициенте надежности 2,97.