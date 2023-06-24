Мичков проиграл конкуренцию наследнику Кросби. Под каким номером задрафтуют русского вундеркинда?
Матвей Мичков — один из самых обсуждаемых игроков ближайшего драфта НХЛ. Дело не только в огромном таланте форварда, которого сравнивали с Александром Овечкиным, Никитой Кучеровым и Кириллом Капризовым. Перед драфтом клубы волнует неоднозначное поведение нападающего. Сообщалось о сложностях в организации интервью скаутов с Мичковым. Заявили об этом и коллеги из Северной Америки, и российский представитель «Вашингтона» Андрей Николишин, не постеснявшись резко высказаться о поведении Матвея в эфире YouTube-канала «Скользкий лед».
Оно провоцирует настороженность со стороны клубов. Не говоря уже о том, что Мичков до конца сезона-2025/26 связан контрактом со СКА. Энхаэловским командам придется как минимум три года ждать проспекта, если только петербуржцы не отпустят Матвея за океан раньше. Верится, правда, в это с большим трудом. Вот и получается, что талантливый форвард по разным факторам откатился в преддрафтовых рейтингах на несколько позиций.
Пару лет назад в СМИ сравнивали Мичкова с канадским гением Коннор Бедардом. Их дуэль называли будущим противостоянием суперзвезд НХЛ. Раздавали щедрые авансы и предсказывали, что именно они разыграют между собой топ-2 драфта 2023 года. Позиции наследника Сидни Кросби с каждым сезоном только укреплялись. Бедард разорвал Западную лигу, выступая за «Реджину Пэтс», а со сборными Канады выиграл ЮЧМ и два МЧМ. В это время, пока Мичков пробирался по вертикали российского хоккея, Коннор устроил космическую пиар-кампанию. Каждый турнир, в котором участвовал канадский талант, становился турниром Бедарда. Сейчас не возникает сомнений, что золотой парнишка достанется «Чикаго», офис которого уже можно поздравлять с выбором суперталантливого хоккеиста.
Что до Мичкова, то в последних рейтингах форвард выпал из ведущей четверки. Главные аналитики драфта предсказывают Матвею в лучшем случае пятое место и путевку в «Монреаль». Меньше года назад расклад серьезно отличался. Восхищенный кунгурским самородком эксперт TSN Крэйг Баттон в конце сентября поставил Мичкова на третье место. А по таланту сравнил с аргентинским футболистом Лионелем Месси. Однако уже тогда Баттон задавался вопросом: когда клуб получит профит от выбора на драфте? Контракт в России намекал, что произойдет это не скоро.
Журналист The Athletic Скотт Уилер поставил Мичкова на второе место в августовском рейтинге драфта. Выше Адама Фантилли, Лео Карлссона и остальных талантов. Аналогично оценили Матвея авторы The Hockey Writers. Неизменным в подборах оставалась только позиция Бедарда. Эксперты и журналисты в один голос короновали канадца. Причем отрывался от конкурентов Коннор настолько стремительно, что разговоры о споре за лидерство на драфте уже не затевались. В том, что Бедард — Number one, никто не сомневался.
По последним прогнозам драфта, акции Мичкова снизились. Матвей по-прежнему один из самых привлекательных лотов, но обстоятельства, озвученные выше, сыграли против игрока. Кори Пронман из The Athletic вовсе предположил, что нападающий упадет до восьмого номера и попадет в команду Александра Овечкина. Оптимистичнее выглядит свежий расклад The Hockey Writers. Россиянина видят под четвертым номером драфта после Бедарда, Фантилли и Карлссона. А эксперт TSN Боб Маккензи поставил Мичкова на пятую строчку в итоговом преддрафтовом прогнозе, как и аналитики Sportsnet.
Драфт — это прежде всего человеческий фактор. Какие бы рейтинги ни составляли эксперты, с кем бы из генменеджеров ни проводили интервью, до и во время церемонии произойти может все что угодно. Осенит кого-то из функционеров, что игрок X, который вроде бы и не котировался высоко, все-таки принесет больше пользы команде, — так клуб выберет его. И все расклады полетят в тартарары. Мичкову незачем переживать из-за обвала котировок, но тенденция наблюдается любопытная. Выбор Матвея влечет определенные риски — тем интереснее узнать, какой клуб озолотит российский суперталант.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3
|И
|О
|
|
Джек Айкел
Вегас
|22
|26
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|25
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|20
|24
|И
|Г
|
|
Джонатан Маршессо
Вегас
|22
|13
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Вильям Карлссон
Вегас
|22
|11
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|9
|1.83
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96