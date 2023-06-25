«Сент-Луис» объявил о продлении контракта с защитником Перуновичем

«Сент-Луис» объявил о подписании нового контракта с защитником Скоттом Перуновичем.

Новое соглашение с 24-летним американцем действует до конца сезона-2023/24. Хоккеист заработает 775 тысяч долларов за этот период.

Перунович был выбран «Сент-Луисом» под 45-м номером драфта НХЛ-2018, в сезоне-2021/22 он провел за команду 19 матчей и сделал 6 результативных передач.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Спрингфилд» в АХЛ, на его счету 20 (2+18) очков в 22 играх.