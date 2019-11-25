Национальная хоккейная лига определили лучших хоккеистов по итогам игрового дня регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги

Третьей звездой стал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо. В игре с «Детройтом» (2:0) он отметился голом и результативной передачей.

Второй звездой назван голкипер «Баффало» Линус Улльмарк. В матче с «Флоридой» (5:2) он отразил 43 из 45 бросков по своим воротам.

Первой звездой признан нападающий «Сэйбрз» Земгус Гиргенсонс. В матче с «Пантерз» на его счету дубль.

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