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Сегодня, 16:37

Георгиев стал шестым российским вратарем, которому удалось сыграть на «ноль» в этом сезоне НХЛ

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Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 44 броска «Каролины» (0:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и одержал первую в сезоне сухую победу.

Георгиев — шестой российский вратарь, которому удалось сыграть на «ноль» в сезоне-2021/22.

Шесть «сухарей» (второй результат в сезоне) записал себе в актив «островитянин» Илья Сорокин, по три — партнер Георгиева по «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и вашингтонец Илья Самсонов, по два — соседи по штату Флорида Сергей Бобровский и Андрей Василевский.

Российские вратари в сезоне-2021/22

Вратарь

Команда

Матчи

Победы

Сухие матчи

Илья Сорокин

Айлендерс

41

21

6

Илья Самсонов

Вашингтон

34

18

3

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

41

30

3

Сергей Бобровский

Флорида

41

30

2

Андрей Василевский

Тампа-Бэй

48

32

2

Александр Георгиев

Рейнджерс

21

9

1

Семен Варламов

Айлендерс

20

5

0

Антон Худобин

Даллас

9

3

0

Даниил Тарасов

Коламбус

4

0

0

Иван Просветов

Аризона

2

0

0
Александр Георгиев
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
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Георгиев стал 11-м вратарем за сезон, отыгравшим на «ноль» при 40 и более бросках соперника

Вратари из России занимают третье место по общему числу игр на «ноль» в этом сезоне НХЛ
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Каролина – Рейнджерс
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