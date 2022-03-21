Георгиев стал шестым российским вратарем, которому удалось сыграть на «ноль» в этом сезоне НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 44 броска «Каролины» (0:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и одержал первую в сезоне сухую победу.

Георгиев — шестой российский вратарь, которому удалось сыграть на «ноль» в сезоне-2021/22.

Шесть «сухарей» (второй результат в сезоне) записал себе в актив «островитянин» Илья Сорокин, по три — партнер Георгиева по «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и вашингтонец Илья Самсонов, по два — соседи по штату Флорида Сергей Бобровский и Андрей Василевский.

Российские вратари в сезоне-2021/22