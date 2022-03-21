Георгиев стал шестым российским вратарем, которому удалось сыграть на «ноль» в этом сезоне НХЛ
Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 44 броска «Каролины» (0:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ и одержал первую в сезоне сухую победу.
Георгиев — шестой российский вратарь, которому удалось сыграть на «ноль» в сезоне-2021/22.
Шесть «сухарей» (второй результат в сезоне) записал себе в актив «островитянин» Илья Сорокин, по три — партнер Георгиева по «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и вашингтонец Илья Самсонов, по два — соседи по штату Флорида Сергей Бобровский и Андрей Василевский.
Российские вратари в сезоне-2021/22
|
Вратарь
|
Команда
|
Матчи
|
Победы
|
Сухие матчи
|
Илья Сорокин
|
Айлендерс
|
41
|
21
|
6
|
Илья Самсонов
|
Вашингтон
|
34
|
18
|
3
|
Игорь Шестеркин
|
Рейнджерс
|
41
|
30
|
3
|
Сергей Бобровский
|
Флорида
|
41
|
30
|
2
|
Андрей Василевский
|
Тампа-Бэй
|
48
|
32
|
2
|
Александр Георгиев
|
Рейнджерс
|
21
|
9
|
1
|
Семен Варламов
|
Айлендерс
|
20
|
5
|
0
|
Антон Худобин
|
Даллас
|
9
|
3
|
0
|
Даниил Тарасов
|
Коламбус
|
4
|
0
|
0
|
Иван Просветов
|
Аризона
|
2
|
0
|
0
|21.03
|01:00
|
Каролина – Рейнджерс
|0 : 2
|21.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|4 : 2
|21.03
|02:00
|
Чикаго – Виннипег
|4 : 6
|21.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|2 : 3 ОТ