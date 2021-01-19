Георгиев рад, что маска с Мартином Лютером Кингом помогла собрать деньги на благотворительность

Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал о значении маски с изображением Мартина Лютера Кинга. Благодаря ей он выручил более 5 тысяч долларов на благотворительность.

«Я видел, что с меньшинствами в Америке происходят не самые лучшие вещи, поэтому решил использовать свой голос во благо, — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ. — Мне казалось это очень уместным, учитывая, с чем сейчас сталкиваются меньшинства. Расизм по-прежнему есть в обществе».

В конце прошлого сезона Георгиев выставил маску на аукцион и получил 5076 долларов для благотворительных обществ Children's Aid, WHEDco и Harlem Dowling.

Children's Aid помогает нуждающимся детям, подросткам и их семьям в Нью-Йорке. Harlem Dowling помогает в вопросах усыновления и сиротам, а также оказывает превентивные услуги детям и семьям, оказавшимся в кризисе. WHEDco помогает семьям, которые страдают от бедности.

Все организации поблагодарили Георгиева, сделав акцент на том, как сильно ударила по обществу пандемия COVID-19.