Генменеджер «Сан-Хосе» отметил сильные стороны новичка Ибрагимова

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Дуг Уилсон считает, что новичок команды Тимур Ибрагимов принесет пользу команде. 19-летний россиянин подписал стандартный контракт новичка.

— Тимур — быстрый, физически одаренный крайний форвард, обладающий голевым чутьем, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Уилсона. — При помощи резкости он берет верх над соперниками, против него сложно играть. Мы уверены, что его скорость, бросок и отношение к работе принесут пользу нашей организации.