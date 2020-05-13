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Генменеджер «Сан-Хосе» отметил сильные стороны новичка Ибрагимова

03:07

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Дуг Уилсон считает, что новичок команды Тимур Ибрагимов принесет пользу команде. 19-летний россиянин подписал стандартный контракт новичка.

— Тимур — быстрый, физически одаренный крайний форвард, обладающий голевым чутьем, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Уилсона. — При помощи резкости он берет верх над соперниками, против него сложно играть. Мы уверены, что его скорость, бросок и отношение к работе принесут пользу нашей организации.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/sharks-sign-forward-timur-ibragimov/c-316903482

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