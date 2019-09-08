Генменеджер «Питтсбурга»: «Это будет тот самый Евгений Малкин, которого мы ожидаем увидеть»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд рассказал, чего ждет от нападающего Евгения Малкина в предстоящем сезоне НХЛ.

— Я ожидаю, что он вновь покажет игру достойную одного из лучших хоккеистов мира, — приводит слова Рутерфорда официальный сайт НХЛ. — Прошлый сезон он тоже начал отлично, но потом наступил некоторый спад. Летом мы провели встречу и обсуждали эти моменты.

Я увидел, что Малкин находится в отличной форме. У него правильный настрой. Так что беспокойств никаких нет. Этот будет тот самый Евгений Малкин, которого мы ожидаем увидеть.

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