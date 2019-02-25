23:47 25 февраля | Хоккей — НХЛ

Генменеджер "Коламбуса": "Мы не были близки к обмену Панарина"

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Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен сказал, что клуб не был близок к обмену нападающего Артемия Панарина. Ранее стало известно, что форвард, как и голкипер Сергей Бобровский, останется к команде.

- Были ли вы близки к обмену Панарина?

- Нет, - цитирует Кекяляйнена в своем Твиттере журналист The Athletic.

27-летний Артемий Панарин в текущем сезоне провел 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 68 (24+44) очка.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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