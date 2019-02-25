Генменеджер "Коламбуса": "Мы не были близки к обмену Панарина"

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен сказал, что клуб не был близок к обмену нападающего Артемия Панарина. Ранее стало известно, что форвард, как и голкипер Сергей Бобровский, останется к команде.
- Были ли вы близки к обмену Панарина?
- Нет, - цитирует Кекяляйнена в своем Твиттере журналист The Athletic.
27-летний Артемий Панарин в текущем сезоне провел 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 68 (24+44) очка.
Q: “jarmo did you ever get close on Panarin?”– Alison (@AlisonL) 25 февраля 2019 г.
Kekalainen: “no”#CBJ
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