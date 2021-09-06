Генменеджер «Каролины» высказался о возможном продлении контракта с Котканиеми
07:55
Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл высказался о возможном продлении контракта с нападающим Йеспери Котканиеми.
«Посмотрим, как все сложится. Мы говорили только о контракте на один год», — цитирует Уодделла журналист Эрик Энгелс в Twitter.
«Каролина» сделала 21-летнему форварду квалификационное предложение на 6,1 млн долларов за сезон, которое не было повторено «Монреалем», вследствие чего права на игрока перешли к «Харрикейнз». Канадский клуб взамен получил право выбора в первом и третьем раундах драфта НХЛ 2022 года. Сам Котканиеми подписал с «Каролиной» контракт сроком на один сезон.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю