Брэди Ткачак недоволен задержкой в переговорах по новому контракту с «Оттавой»

Нападающий Брэди Ткачак готов продлить контракт с «Оттавой». Однако 21-летний хоккеист недоволен, что переговоры с клубом затягиваются, сообщает журналист Шон Симпсон.

21-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Оттава» выбрала форварда на драфте-2018 под общим 4-м номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.