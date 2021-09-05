Брэди Ткачак недоволен задержкой в переговорах по новому контракту с «Оттавой»
21:38
Нападающий Брэди Ткачак готов продлить контракт с «Оттавой». Однако 21-летний хоккеист недоволен, что переговоры с клубом затягиваются, сообщает журналист Шон Симпсон.
21-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.
«Оттава» выбрала форварда на драфте-2018 под общим 4-м номером. С тех пор он провел в лиге 198 матчей и набрал 125 (60+65) очков.
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