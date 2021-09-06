Хоккеисты «Тампы» привезли Кубок Стэнли в Москву

Игроки «Тампы» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский прилетели в Москву. С собой они привезли Кубок Стэнли и «Конн Смайт Трофи».

«Кубок прилетает в Москву 6 сентября, с 6 по 8 сентября он здесь. 9 сентября полетит в Нижнекамск, с 6 по 10 сентября будет в России», — рассказал ранее Сергачев.

«Тампа» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии «Монреаль» (4-1).