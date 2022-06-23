Генменеджер «Флориды»: «Опыт и интеллект Мориса были именно тем, что мы искали»

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал назначение Пола Мориса на пост главного тренера клуба.

«По завершении сезона мы начали углубленное изучение всех аспектов нашей команды. Потратив соответствующее количество времени на анализ, мы определили, что нам нужна идеальная форма, чтобы продолжить рост наших игроков и остаться на пути к целям франшизы. Опыт и интеллект Пола были именно тем, что мы искали, и мы очень рады, что он вступит в роль главного тренера», — приводит слова Зито официальный сайт клуба.

23 июня «Флорида» объявила о назначении Мориса. Руководство «Пантерз» приняло решение не оставлять на посту главного тренера Эндрю Брюнетта, который возглавил команду по ходу сезона.

Морис покинул «Виннипег» в декабре 2021 года. Руководство «Джетс» одобрило отставку специалиста, который тренировал команду с 2014 года.