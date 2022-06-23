Пол Морис стал главным тренером «Флориды»

Канадский специалист Пол Морис стал главным тренером «Флориды», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 55-летним канадцем рассчитано будет рассчитано на три года. Руководство «Пантерз» приняло решение не оставлять на посту главного тренера Эндрю Брюнетта, который возглавил команду по ходу сезона.

«Флорида» набрала 122 очка, выиграв регулярный чемпионат НХЛ и получив Президентский кубок. В плей-офф команда уступила «Тампе» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Морис покинул «Виннипег» в декабре 2021 года. Руководство «Джетс» одобрило отставку специалиста, который тренировал команду с 2014 года.