Генменеджер «Филадельфии»: «Очень рады, что заключили с Проворовым соглашение»

Генеральный менеджер «Филадельфии» Чак Флетчер прокомментировал подписание нового контракта с защитником Иваном Проворовым. 22-летний россиянин заключил шестилетнее соглашение на 40,5 миллиона долларов (6,75 миллиона долларов в среднем за год) и теперь является самым высокооплачиваемым защитником клуба.

— Мы очень рады, что заключили с Иваном шестилетнее соглашение, — цитирует Флетчера официальный сайт НХЛ. — За свою недолгую карьеру он уже успел превратиться в одно из лучших молодых защитников лиги. Он предан команде и своим партнерам. И будет важной частью нашего клуба в будущем.

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