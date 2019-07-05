Генменеджер "Эдмонтона" хочет найти игрока, способного забрасывать по 20 шайб за сезон

Генеральный менеджер "Эдмонтона" Кен Холланд признался, что хочет найти игрока, который будет забрасывать по 20 шайб. По его словам, подписание качественного бомбардира на рынке было невозможным из-за потолка зарплат.

– Мы однозначно хотели бы добавить игрока, у которого есть потенциал забить 20 голов, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Холланда. – Посмотрим, удастся ли нам это осуществить.

Все это обусловлено потолком зарплат. Команды, наделавшие шума, имели много места под потолком зарплат. И такое происходит циклически. У нас сейчас не много места в зарплатной ведомости, поэтому мы нацеливаемся на игроков третьего-четвертого звеньев.

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