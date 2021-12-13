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Нападающий «Виннипега» Уилер выбыл на продолжительное время из-за травмы

23:14
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Нападающий «Виннипега» Блейк Уилер получил травму и пропустит значительное время, сообщает The Athletic.

Главный тренер «Джетс» Пол Морис не смог назвать точные сроки восстановления игрока, но сообщил, что он пропустит как минимум несколько недель.

В этом сезоне 35-летний американец провел 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 16 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора
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