Нападающий «Виннипега» Уилер выбыл на продолжительное время из-за травмы
23:14
Нападающий «Виннипега» Блейк Уилер получил травму и пропустит значительное время, сообщает The Athletic.
Главный тренер «Джетс» Пол Морис не смог назвать точные сроки восстановления игрока, но сообщил, что он пропустит как минимум несколько недель.
В этом сезоне 35-летний американец провел 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 16 результативных передач.
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