Нападающий «Виннипега» Уилер выбыл на продолжительное время из-за травмы

Нападающий «Виннипега» Блейк Уилер получил травму и пропустит значительное время, сообщает The Athletic.

Главный тренер «Джетс» Пол Морис не смог назвать точные сроки восстановления игрока, но сообщил, что он пропустит как минимум несколько недель.

В этом сезоне 35-летний американец провел 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 16 результативных передач.