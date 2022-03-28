Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал хет-трик российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (11:2).

«Очень рад за Женю, поздравляю его с великолепным хет-триком. Красавчик! Он все продолжает нас радовать своими результатными действиями. Надеюсь, он еще долго будет играть. Думаю, что ни один хоккейный болельщик не хочет, чтобы он завершал свою карьеру. Малкин давно не оформлял хет-трик. Пришло время прервать этот период», — сказал Ковальчук «СЭ».

Российский бомбардир оформил свой первый хет-трик с 2018 года и был признан первой звездой игрового дня НХЛ.