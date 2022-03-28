Ковальчук — о Малкине: «Ни один хоккейный болельщик не хочет, чтобы он завершал карьеру»
Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал хет-трик российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (11:2).
«Очень рад за Женю, поздравляю его с великолепным хет-триком. Красавчик! Он все продолжает нас радовать своими результатными действиями. Надеюсь, он еще долго будет играть. Думаю, что ни один хоккейный болельщик не хочет, чтобы он завершал свою карьеру. Малкин давно не оформлял хет-трик. Пришло время прервать этот период», — сказал Ковальчук «СЭ».
Российский бомбардир оформил свой первый хет-трик с 2018 года и был признан первой звездой игрового дня НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|65
|43
|22
|93
|2
|Питтсбург
|67
|40
|27
|90
|3
|Рейнджерс
|66
|42
|24
|89
|4
|Вашингтон
|67
|37
|30
|84
|5
|Коламбус
|66
|32
|34
|69
|6
|Айлендерс
|64
|28
|36
|65
|7
|Нью-Джерси
|66
|24
|42
|53
|8
|Филадельфия
|66
|21
|45
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|65
|44
|21
|94
|2
|Тампа-Бэй
|65
|41
|24
|88
|3
|Торонто
|65
|41
|24
|87
|4
|Бостон
|65
|41
|24
|87
|5
|Детройт
|66
|26
|40
|60
|6
|Баффало
|66
|23
|43
|56
|7
|Оттава
|65
|23
|42
|52
|8
|Монреаль
|66
|18
|48
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|66
|46
|20
|98
|2
|Миннесота
|64
|40
|24
|84
|3
|Нэшвилл
|66
|38
|28
|80
|4
|Сент-Луис
|64
|35
|29
|79
|5
|Даллас
|64
|36
|28
|75
|6
|Виннипег
|67
|32
|35
|74
|7
|Чикаго
|66
|24
|42
|58
|8
|Аризона
|65
|20
|45
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|65
|40
|25
|88
|2
|Лос-Анджелес
|67
|36
|31
|81
|3
|Эдмонтон
|66
|36
|30
|77
|4
|Вегас
|68
|36
|32
|76
|5
|Ванкувер
|67
|32
|35
|73
|6
|Сан-Хосе
|65
|29
|36
|66
|7
|Анахайм
|67
|27
|40
|65
|8
|Сиэтл
|65
|20
|45
|46
|28.03
|01:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 2 ОТ
|28.03
|01:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|5 : 4
|28.03
|02:00
|
Виннипег – Аризона
|2 : 1 ОТ
|28.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|3 : 2 Б
|28.03
|02:00
|
Торонто – Флорида
|5 : 2
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|65
|97
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|94
|
|
Джонни Годро
Калгари
|65
|90
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|47
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|66
|44
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|31
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|44
|2.1
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|43
|2.11