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Сегодня, 23:00

Ковальчук — о Малкине: «Ни один хоккейный болельщик не хочет, чтобы он завершал карьеру»

Ковальчук отреагировал на хет-трик Малкина в матче против «Детройта»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал хет-трик российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (11:2).

«Очень рад за Женю, поздравляю его с великолепным хет-триком. Красавчик! Он все продолжает нас радовать своими результатными действиями. Надеюсь, он еще долго будет играть. Думаю, что ни один хоккейный болельщик не хочет, чтобы он завершал свою карьеру. Малкин давно не оформлял хет-трик. Пришло время прервать этот период», — сказал Ковальчук «СЭ».

Российский бомбардир оформил свой первый хет-трик с 2018 года и был признан первой звездой игрового дня НХЛ.

Евгений Малкин
Илья Ковальчук
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 65 43 22 93
2 Питтсбург 67 40 27 90
3 Рейнджерс 66 42 24 89
4 Вашингтон 67 37 30 84
5 Коламбус 66 32 34 69
6 Айлендерс 64 28 36 65
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 66 21 45 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 65 44 21 94
2 Тампа-Бэй 65 41 24 88
3 Торонто 65 41 24 87
4 Бостон 65 41 24 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 66 23 43 56
7 Оттава 65 23 42 52
8 Монреаль 66 18 48 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 66 46 20 98
2 Миннесота 64 40 24 84
3 Нэшвилл 66 38 28 80
4 Сент-Луис 64 35 29 79
5 Даллас 64 36 28 75
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 66 24 42 58
8 Аризона 65 20 45 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 65 40 25 88
2 Лос-Анджелес 67 36 31 81
3 Эдмонтон 66 36 30 77
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 67 32 35 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 67 27 40 65
8 Сиэтл 65 20 45 46
Результаты / календарь
18.03
19.03
20.03
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30.03
31.03
1.04
2.04
28.03 01:00
Миннесота – Колорадо
 3 : 2 ОТ
28.03 01:00
Нэшвилл – Филадельфия
 5 : 4
28.03 02:00
Виннипег – Аризона
 2 : 1 ОТ
28.03 02:00
Нью-Джерси – Монреаль
 3 : 2 Б
28.03 02:00
Торонто – Флорида
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 97
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 94
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 65 90
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 60 48
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 66 47
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 66 44
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 31 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 44 2.1
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 43 2.11
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