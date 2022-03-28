«Рейнджерс» получили права на российского нападающего Летунова

«Рейнджерс» и «Каролина» произвели обмен игроками. Клуб из Нью-Йорка получил права на форварда Максима Летунова, «Каролина» — защитника Тармо Реунанена, сообщает сайт клуба.

26-летний Летунов в этом сезоне провел 60 матчей в АХЛ, в которых набрал 23 (13+10) очка.

Он был выбран на драфте 2014 года под общим 52-м номером «Сент-Луисом». Но в НХЛ играл только в составе «Сан-Хосе», за который успел провести три матча (и забросить одну шайбу).

Так как обмен был произведен после дедлайна, то хоккеисты не могут сыграть за свои новые команды в этом сезоне.