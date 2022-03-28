Малкин в матче против «Детройта» оформил первый хет-трик с 2018 года

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

35-летний россиянин оформил хет-трик, забросив третью шайбу на 46-й минуте. Для Малкина это первый хет-трик в НХЛ с 2018 года — тогда 31 января он забросил три шайбы в ворота «Сан-Хосе».

На данный момент на счету Малкина 32 (16+16) очка в 30 матчах сезона.